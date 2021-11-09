У Львівській області 14-річний хлопець влаштував смертельну ДТП

63-річний чоловік помер від отриманих травм.

У селі Рясне-Руське Львівського району 14-річний підліток на мотоциклі зіткнувся з велосипедистом, який загинув від отриманих травм.

Про це повідомили у поліції області.

За даними поліції, хлопець, керуючи мотоциклом "Х-Road 200", здійснив наїзд на велосипедиста, 63-річного місцевого жителя, який від отриманих травм помер на місці трагедії. 14-річного водія мотоцикла та його 17-річного пасажира доправили до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, в Одесі водій легковика їхав на величезній швидкості, не впорався з кермуванням і збив на пішохідному переході брата з сестрою.

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