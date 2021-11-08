Називав свинями та виганяв: у Чехії помер український заробітчанин, якого побив охоронець нічного клубу

Називав свинями та виганяв: у Чехії помер український заробітчанин, якого побив охоронець нічного клубу

У Празі так і не затримали підозрюваного у вбивстві українця.

У Чехії після побиття охоронцем нічного клубу помер 42-річний житель м. Стрий Львівської області Павло Ратов.

Про це у коментарі zaxid.net розповіла дружина покійного Світлана Ратова.

Інцидент стався 10 жовтня. Павло Ратов разом з двома українцями, з якими працював у Чехії будівельниками, гуляв Прагою. У центрі міста українці зайшли у нічний клуб. Проте побачивши ціни, заробітчани вирішили піти звідти. Тоді на чоловіків, за словами дружини покійного, напав охоронець закладу.

"Він кричав їм чеською, щоб вони йшли геть погані українці, свині. Штовхав їх у спину. Він якийсь чеський націоналіст", - розповіла Світлана Ратова.

Вже на вулиці охоронець клубу наздогнав чоловіка та вдарив його в голову. Житель Львівської області знепритомнів та розбив собі голову. Чоловіка госпіталізували із важкою черепно-мозковою травмою та набряком мозку. 5 листопада українець помер у лікарні так і не опритомнівши.

Світлана Ратова поїхала в Прагу, щоб забрати тіло чоловіка. Також жінка знайшла адвоката, який представлятиме інтереси родини покійного. Місцева поліція уже відкрила кримінальне провадження проте охоронця нічного клубу так і не затримали.

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