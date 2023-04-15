На Львівщині у шахті трагічно загинув гірник

У загиблого шахтаря була дружина і четверо доньок

У п'ятницю, 14 квітня, на шахті "Червоноградська" у Львівській області загинув 58-річний гірник.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"В результаті нещасного випадку загинув гірник шахти Червоноградська, член Незалежної профспілки гірників України Василь Степанович Пограничний 1965 року народження. Без чоловіка, батька залишились дружина і четверо доньок", - йдеться у повідомленні.

У коментарі місцевому виданню zaxid.net голова профспілки шахти "Червоноградська" Павло Євтушок уточнив, що гірник загинув вранці, тільки-но заступивши на зміну. Нещастя сталося під час спуску в шахту.

На місці події працювала спеціальна комісія спільно з правоохоронцями.

Нагадаємо, у грудні минулого року три тисячі гірників опинилися заблокованими у шахтах внаслідок знеструмлень на Дніпропетровщині.

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