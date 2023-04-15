Во Львовской области в шахте трагически погиб горняк

У погибшего шахтера была жена и четверо дочерей

В пятницу, 14 апреля, на шахте "Червоноградская" во Львовской области погиб 58-летний горняк.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"В результате несчастного случая погиб горняк шахты Червоноградская, член Независимого профсоюза горняков Украины Василий Степанович Пограничный 1965 года рождения. Без мужа, отца остались жена и четверо дочерей", — говорится в сообщении.

В комментарии местному изданию zaxid.net глава профсоюза шахты "Червоноградская" Павел Евтушок уточнил, что горняк погиб утром, только заступив на смену. Несчастье произошло во время спуска в шахту.

На месте происшествия работала специальная комиссия совместно с правоохранителями.

Напомним, в декабре прошлого года три тысячи горняков оказались заблокированы в шахтах в результате обесточивания на Днепропетровщине.

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