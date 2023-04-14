У Львові у Страсну п'ятницю підпалили церкву Різдва Пресвятої Богородиці

14 квітня невідомі підпалили двері в церкві Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові. Пожежу загасили. На місці працюють правоохоронці.

Про це у Telegram-каналі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Інцидент трапився о 4:20 ранку. Полум'я загасили за 10 хвилин.

За адресою Івана Павла ІІ в цегляній церкві виникло загоряння. Внаслідок пожежі знищено двері з однієї сторони на площі 4 метри квадратні, а також з зовнішньої сторони на площі 1 метр квадратний.

За даними Львівської міської ради, на місці підпалу знайшли зв'язаний одяг, що ймовірно став причиною загоряння.

"У Страсну п'ятницю отримуємо новини про підпал церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові. Храм, біля якого Папа Римський Іван Павло II під час візиту до Львова 2001 року спілкувався з нашою молоддю. Це міг вчинити тільки лютий ворог нашого народу. Усіх винних обов'язково знайдуть. Вони мусять бути притягнуті до відповідальності. Дякую рятувальникам, які спрацювали оперативно, та не дали досягнути трагічних наслідків для святині", — зазначив Максим Козицький.

Нагадаємо, на Закарпатті згоріла побудована в 19 столітті дерев'яна церква.

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