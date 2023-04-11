У Львові в університеті загинув 18-річний студент: подробиці трагедії та фото

У Львові у вівторок, 11 квітня, з вікна університету Львівська політехніка випав 18-річний студент. Хлопець загинув на місці трагедії.

Про це пише zaxid.net.

Трагедія сталась у корпусі №5 Львівської політехніки, що на вулиці Степана Бандери. Там з вікна на 9 поверсі випав 18-річний студент. Хлопець загинув на місці трагедії.

У поліції інформацію про нещасний випадок підтвердили. Там додали, що на місці трагедії працює слідчо-оперативна група.

Фото: із соцмереж

У Львівській політехніці також підтвердили дані про подію.

"Так, випала людина з вікна. Мені про це повідомили десь о 14:20. Ми одразу викликали швидку, зараз на місці є медики та поліція", – розповіла речниця університету Наталя Павлишин.

За неофіційними даними, загиблий навчався на першому курсі політехніки. Родом хлопець нібито із Закарпатської області.

Нагадаємо, на автодорозі Львів-Шегині 6 квітня водій авто збив 23-річну жінку з її 4-річним сином. Дитина померла, а мама потрапила до реанімації.

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