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У Львові в університеті загинув 18-річний студент: подробиці трагедії та фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Львові в університеті загинув 18-річний студент: подробиці трагедії та фото

Поліція розслідує причини трагедії на території університету.

У Львові у вівторок, 11 квітня, з вікна університету Львівська політехніка випав 18-річний студент. Хлопець загинув на місці трагедії. 

Про це пише zaxid.net. 

Трагедія сталась у корпусі №5 Львівської політехніки, що на вулиці Степана Бандери. Там з вікна на 9 поверсі випав 18-річний студент. Хлопець загинув на місці трагедії. 

У поліції інформацію про нещасний випадок підтвердили. Там додали, що на місці трагедії працює слідчо-оперативна група. 

© із соцмереж
Фото: із соцмереж

У Львівській політехніці також підтвердили дані про подію. 

"Так, випала людина з вікна. Мені про це повідомили десь о 14:20. Ми одразу викликали швидку, зараз на місці є медики та поліція", – розповіла речниця університету Наталя Павлишин. 

За неофіційними даними, загиблий навчався на першому курсі політехніки. Родом хлопець нібито із Закарпатської області. 

Нагадаємо, на автодорозі Львів-Шегині 6 квітня водій авто збив 23-річну жінку з її 4-річним сином. Дитина померла, а мама потрапила до реанімації.

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Дата публікації
Перегляди
3408
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