У Львові в університеті загинув 18-річний студент: подробиці трагедії та фото

Поліція розслідує причини трагедії на території університету.
У Львові у вівторок, 11 квітня, з вікна університету Львівська політехніка випав 18-річний студент. Хлопець загинув на місці трагедії.
Про це пише zaxid.net.
Трагедія сталась у корпусі №5 Львівської політехніки, що на вулиці Степана Бандери. Там з вікна на 9 поверсі випав 18-річний студент. Хлопець загинув на місці трагедії.
У поліції інформацію про нещасний випадок підтвердили. Там додали, що на місці трагедії працює слідчо-оперативна група.
У Львівській політехніці також підтвердили дані про подію.
"Так, випала людина з вікна. Мені про це повідомили десь о 14:20. Ми одразу викликали швидку, зараз на місці є медики та поліція", – розповіла речниця університету Наталя Павлишин.
За неофіційними даними, загиблий навчався на першому курсі політехніки. Родом хлопець нібито із Закарпатської області.
Нагадаємо, на автодорозі Львів-Шегині 6 квітня водій авто збив 23-річну жінку з її 4-річним сином. Дитина померла, а мама потрапила до реанімації.
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