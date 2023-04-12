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У Львівській області сталась масштабна ДТП: зіткнулись дві вантажівки та легковик, є загиблий (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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У Львівській області сталась масштабна ДТП: зіткнулись дві вантажівки та легковик, є загиблий (фото)

Фото: прес-служба НП Львівської області

Винуватцю ДТП загрожує до 8 років позбавлення волі.

Поблизу села Янгелівка Золочівського району Львівської області у середу, 12 квітня, зіткнулись дві вантажівки та легковий автомобіль. У ДТП загинув водій легковика. 

Про це повідомили в поліції Львівської області. 

ДТП сталась на трасі Київ-Чоп 12 квітня об 11:40. Там зіткнулись вантажівки Mercedes Benz Actros, DAF та легковик Toyota Camry. 

На місці ДТП загинув водій Toyota Camry, 61-річний житель Києва. З травмами госпіталізували 61-річну пасажирку легкового авто та 56-річного водія Mercedes Benz Actros. 

© ГУ Національної Львівської поліції
Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Поліція відкрила провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю ДТП загрожує до 8 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, на проспекті Леоніда Каденюка в Києві сталася моторошна ДТП за участю нетверезої кермувальниці.

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Дата публікації
Перегляди
273
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