Щогодини ставало гірше: у Львові лікарі врятували хлопця з блискавичним менінгітом

Команда лікарів Львівської обласної інфекційної лікарні врятувала життя 21-річному студенту, якого до лікарні доправили у комі. Обстеження показало, що у пацієнта – менінгіт.

Про це пише ZAXID.net.

Лікарі-інфекціоністи діагностували у нього вторинний гнійний менінгоенцефаліт, набряк мозку, церебральну кому. Це вторинний діагноз, до якого призвів нежить і хронічний гайморит.

28 березня, як розповів Микола, у нього почала боліти голова, піднялася температура. І щогодини йому ставало гірше. Перед цим був нежить, але у хлопця - хронічний гайморит, тож він особливо не надав цьому значення. Закапав носа краплями і все.

Але голова боліла все сильніше, температура піднімалася все вище, з’явилася слабкість.

"Тоді я зателефонував на "швидку", але мені відповіли, що "швидка" на температуру до дорослих не виїжджає", – каже Микола.

Хлопець проживав один, тож уночі зателефонував до матері і сказав, що йому дуже зле.

"Ми живемо за 25 км від лінії розмежування. Я в Донецькій області, син – у Львівській. Як йому допомогти? Телефоную братові, хресному батькові Миколи, який працює в Трускавці і прошу допомогти синові. Він все ж викликав "швидку" і лікарі приїхали. Зробили укол, дали градусник поміряти температуру і поїхали, навіть не дізнавшись, яка температура", – розповіла мати хлопця Ольга.

Коли Микола глянув на термометр, він показував 41 градус. У нього почалася сильна блювота. Що було далі, хлопець вже не пам’ятає.

Мати не могла додзвонитися до сина, тож зателефонувала доньці, яка проживає у селі неподалік Трускавця. Сестра знайшла брата непритомного, з судомами. Вона одразу викликала "швидку".

Миколу доправили до інфекційного відділення Стебницької міської лікарні. Медики запідозрили у нього менінгіт, викликали з Дрогобича реанімобіль, яким і доправили Миколу до Львівської обласної інфекційної лікарні.

Під час обстеження в інфекційній лікарні у Миколи в гайморовій пазусі виявили кісту, яка, за словами лікарів, може провокувати запальні процеси. Захворювання у хлопця розвинулося блискавично, впродовж одного дня.

6 квітня Миколу з реанімації перевели до відділення, де він продовжує лікування.

Нагадаємо, у Рівному кардіохірурги з Інституту серця МОЗ провели операцію на серці у дівчинки, яка народилась на 26 тижні вагітності. Хірургічне втручання минуло успішно.

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