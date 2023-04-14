У Львові затримали чоловіка, який підпалив церкву Різдва Пресвятої Богородиці

У Львові поліцейські затримали зловмисника, причетного до підпалу дверей церкви. 31-річному мешканцю Закарпатської області загрожує покарання - позбавлення волі на строк до десяти років.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Правоохоронці переглянули відео з камер спостереження й встановили місце перебування ймовірного винуватця. Чоловіка затримали на вулиці Чукаріна.

"Злочин зухвалий і нехарактерний для Львівщини, ще й вчинений напередодні Великодня. Наші оперативники спрацювали швидко, у встановленні місця перебування зловмисника дуже допомогли камери відеоспостереження. Далі працюватимуть слідчі – з’ясують мотиви та всі інші обставини вчинення цього злочину", - зазначив очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.

Нагадаємо, повідомлення про те, що у Церкві Різдва Пресвятої Богородиці, розташованої на проспекті Червоної Калини у Львові, горять вхідні двері, надійшло на оперативну лінію 102 в ніч на 14 квітня близько 4.00. Внаслідок займання були пошкоджені бічні вхідні двері у храм, потерпілих немає.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

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