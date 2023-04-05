На Львівщині арештовано чергове майно Оксани Марченко – СБУ

За матеріалами Служби безпеки України суд наклав арешт на ще дві земельні ділянки з об’єктами нерухомості, які незаконно перебували у власності дружини Медведчука Оксани Марченко.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Загальна вартість арештованого майна становить майже 17,5 млн грн. Ці наділи розташовані в одному з престижних туристичних районів Львівської області. Саме там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу. Встановлено, що відповідні земельні площі Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, до протиправної діяльності причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів. Так, протягом 2004-2010 років він вносив недостовірні відомості до звітної документації для видавання державних актів щодо права власності на землю на користь Марченко.

Наразі посадовцю вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ​ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

▪️ ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Нагадаємо, у серпні 2022 року у Марченко арештували три земельні ділянки загальною вартістю понад 2 млн грн, які вона володіла незаконно.

У лютому 2023-го стало відомо, що загальна вартість арештованих активів Оксани Марченко становить понад 5,6 млрд грн.

А у березні суд арештував активи дружини Медведчука загальною вартістю ще на понад 440 млн грн.

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