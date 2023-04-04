Демонтаж та націоналізація: у Львові розповіли, що робитимуть з майном УПЦ МП

Один із основних храмів УПЦ МП у Львові планують націоналізувати, якщо священники не перейдуть до української церкви.

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що влада робитиме із майном УПЦ МП. Він зазначив, що ця структура володіє трьома об'єктами нерухомості.

Про це він написав у соціальних мережах.

Садовий пояснив, що приміщення на вулиці Пекарській передадуть у власність громади і тут планують оснастити реабілітаційний центр. Мер Львова наголосив, що це "богоугодна справа".

Фото: facebook/Андрій Садовий

Самобуд у Сихівському районі Львова планують демонтувати, а земельну ділянку передадуть ПЦУ.

Фото: facebook/Андрій Садовий

"Щодо храму на вул. Бобанича. Ситуація складніша. Майно належить релігійній громаді, яка на словах відрікається від МП. Тому тут є два варіанти: офіційно стати Українською церквою, або ж пройти процес націоналізації. Всі необхідні для цього документи вже підготовлено", - написав Андрій Садовий.

Нагадаємо, у Львові під час протесту перед самобудом УПЦ МП агресивні віряни накинулись на жительку міста. Вони заявляли, що вважають себе росіянами, а війну розпочали "щирі українці".

Раніше священник УПЦ МП у Хмельницькому побив військового, через це депутати Хмельницької міської ради у вівторок, 4 квітня, на позачерговій сесії припинили право користування земельною ділянкою всім релігійним організаціям в громаді, що належать до РПЦ/УПЦ Московського патріархату.

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