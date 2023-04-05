На Львовщине арестовано очередное имущество Оксаны Марченко – СБУ

По материалам Службы безопасности Украины суд наложил арест на еще два земельных участка с объектами недвижимости, незаконно находившимися в собственности супруги Медведчука Оксаны Марченко.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Общая стоимость арестованного имущества составляет почти 17,5 млн грн. Эти наделы расположены в одном из престижных туристических районов Львовской области. Именно там жена Медведчука организовала нелегальное строительство гостиничного комплекса. Установлено, что соответствующие земельные площади Марченко получила в результате незаконной сделки с недвижимым имуществом", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, к противоправной деятельности причастен бывший руководитель районного отдела земельных ресурсов. Так, в течение 2004-2010 годов он вносил недостоверные сведения в отчетную документацию для выдачи государственных актов о праве собственности на землю в пользу Марченко.

В настоящее время чиновник уже сообщен о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);

▪️ ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

Напомним, в августе 2022 года у Марченко арестовали три земельных участка общей стоимостью более 2 млн грн, которые она владела незаконно.

В феврале 2023 стало известно, что общая стоимость арестованных активов Оксаны Марченко составляет более 5,6 млрд грн.

А в марте суд арестовал активы супруги Медведчука общей стоимостью еще более чем на 440 млн грн.

Читайте также: