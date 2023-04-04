"Війну почали щирі українці": у Львові парафіяни УПЦ МП знову вляпалися у скандал (відео)

Один з представників цієї церкви заявив, що є росіянином і назвав учаницю акції протесту "дурепою".

Прихильники Московського патріархату останніми днями регулярно опиняються в центрі скандалу – цього разу у Львові. Львів'янка Анастасія влаштувала пікет поблизу Свято-Володимирської церкви УПЦ МП у Сихівському районі Львова. Проте агресивно налаштовані парафіяни намагалися зірвати акцію.

Про це повідомляє "Варта1"

"Я прийшла на акцію протесту, щоб підтримати військослужбовця, якого побили попи РПЦ у Хмельницькому, а також звернути увагу влади Львова, яка на дев'ятому році війни ігнорує прохання львів’ян про закриття РПЦ у місті. Прийшовши до церкви, ми зустріли прихожан та почули тези, які яскраво описують, чому потрібно закрити РПЦ в Україні. Вони почали говорити, що війну почали українці", – розповідає Анастасія.

На відео чути, як одна із парафіянок МП у відповідь на питання, хто винен у війні, відповіла: ""А хто почав війну? Хто почав війну? Українці щирі!".

Коли дівчина стала наголошувати, що війну розпочала Росія, інша прихильниця УПЦ МП вигукнула: "Брехня, брехня, брехня!".

Згодом, під час перепалки, з церкви вийшов чоловік, який, за словами Анастасії, прислуговує за богослужінням священникові УПЦ МП цієї церкви-МАФу. Він грубим тоном сказав прихожанкам залишити у спокої дівчину.

"Залиште її у спокої, вона дурепа", – сказав чоловік російською мовою. А на зауваження Анастасії до нього щодо російської мови чоловік викрикнув, що він "русскій".

Зазначимо, що Свято-Володимирська церква УПЦ МП у Львові – незаконний самобуд. Активісти неодноразово закликали її демонтувати або передати ПЦУ.

19 червня минулого року у цьому храмі сталася пожежа. 9 травня невідомі залили вхід до Свято-Володимирського храму монтажною піною та залишили надписи на стінах церкви: "Чорти ФСБ" та "Дім Путіна".

Нагадаємо, у неділю у Хмельниццькому священнослужтелі УПЦ МП просто у храмі побили добровольця ЗСУ, який запитав у церкві: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?".

Після цього громада собору УПЦ МП у Хмельницькому, де побили військового, перейшла до ПЦУ. Хмельницького митрополита УПЦ МП Антонія, який захотів перейти до ПЦУ, Онуфрій звільнив.

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