На Львівщині 75-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 9-річної дівчинки. / © Львівська обласна прокуратура

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На Львівщині затримали 75-річного жителя Стрийського району, якого підозрюють у сексуальному насильстві над 9-річною дівчинкою.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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За даними слідства, випадок стався в середині листопада в одному із сіл Стрийського району. Того дня батьки запросили 75-річного жителя Стрия додому, щоб він допоміг зібрати нові меблі. У кімнаті, де працював чоловік, перебувала 9-річна донька господарів.

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«Скориставшись відсутністю дорослих поруч, безпорадним станом дитини та своєю фізичною перевагою, чоловік вчинив щодо неї протиправні дії сексуального характеру. Від страху дитина не могла ні кричати, ні покликати на допомогу дорослих. Щойно з’явилася можливість, дівчинка одразу розповіла про все матерi», — зазначили у прокуратурі.

Зазначається, що жінка одразу викликала поліцію, а батько заблокував вихід із дому і тримав чоловіка до приїзду правоохоронців. За даними прокуратури, підозрюваний намагався уникнути відповідальності й пропонував батькам гроші, щоб його відпустили.

На Львівщині 75-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 9-річної дівчинки. / © Львівська обласна прокуратура

Поліцейські, які приїхали на виклик, затримали чоловіка. Слідчі повідомили йому про підозру в сексуальному насильстві щодо дитини до 14 років (ч. 4 ст. 153 ККУ). За клопотанням прокурорів суд відправив підозрюваного під варту без права внести заставу.

«Кривдником може виявитися будь-хто — незалежно від віку чи того, з якою метою людина прийшла в дім. Проте дитина в жодному разі не повинна боятися розповісти дорослим про насильство. Вона має твердо знати: їй повірять, її не засудять і обов’язково захистять», — зазначив прокурор у провадженні Анатолій Кручок.

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Досудове розслідування у справі здійснює Стрийський районний відділ поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Нагадаємо, в Україні викрили трьох жінок, які разом із громадянином Китаю переправляли немовлят за кордон під виглядом сурогатного материнства. Для цього вони укладали фіктивні шлюби та підробляли довідки про безпліддя.

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