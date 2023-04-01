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Американський медбрат вирушив за океан, щоб рятувати поранених українців

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Американський медбрат вирушив за океан, щоб рятувати поранених українців

Американець влаштувався на роботу у львівську лікарню / Фото: Львівська міська рада

Він працює у лікарні святого Пантелеймона Першого медоб'єднання Львова.

Лікар Еліот п'ять років працював у клініці насході США. Та побачивши в новинах, що в Україні через російську агресію щодня страждають люди, він вирушив за океан, аби стати волонтером. 

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.  

Два місяці тому Еліот прибув до України. Для співпраці він обрав лікарню святого Пантелеймона Першого медоб'єднання Львова, куди госпіталізують поранених військових та цивільних. 

"Коли наші пацієнти одужують, відчуваю справжнє задоволення від роботи, яку виконую в цій лікарні. На моїх очах їхні рани зцілюються. Тому радію, коли пацієнти, яким тут допомогли, роблять свої перші кроки", – розповідає американець.

Чоловік працює медбратом відділення №1 Центру хірургії та онкології та на власні очі щодня бачить постраждалих через загарбників пацієнтів. 

Раніше ми повідомляли, що в Одесі вперше зробили транспплантацію серця. Лікарі успішно здійснили надскладну операцію та врятували 43-річного чоловіка. 

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Дата публікації
Перегляди
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