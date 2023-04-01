Американський медбрат вирушив за океан, щоб рятувати поранених українців

Лікар Еліот п'ять років працював у клініці насході США. Та побачивши в новинах, що в Україні через російську агресію щодня страждають люди, він вирушив за океан, аби стати волонтером.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Два місяці тому Еліот прибув до України. Для співпраці він обрав лікарню святого Пантелеймона Першого медоб'єднання Львова, куди госпіталізують поранених військових та цивільних.

"Коли наші пацієнти одужують, відчуваю справжнє задоволення від роботи, яку виконую в цій лікарні. На моїх очах їхні рани зцілюються. Тому радію, коли пацієнти, яким тут допомогли, роблять свої перші кроки", – розповідає американець.

Чоловік працює медбратом відділення №1 Центру хірургії та онкології та на власні очі щодня бачить постраждалих через загарбників пацієнтів.

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