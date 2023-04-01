У львівській квартирі вибухнула граната: з'явилися подробиці інциденту

44-річний мешканець Чернігова, помер від травм на місці.

У Львові на вулиці Замартинівській, 31 березня, близько 22:00 вибухнула граната. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще одна людина отримала поранення.

Про це повідомили у Нацполіції Львівщини.

За даними правоохоронців, граната, яка вибухнула у Львові, ймовірно, РГН.

У результаті вибуху гість, 44-річний мешканець Чернігова, помер від травм на місці, а господар помешкання, 52-річний львів’янин, госпіталізований із важкими травмами.

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"Слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 27 березня, у Приморському районі тимчасово окупованого Маріуполя підірвали автомобіль одного з командирів окупантів. Про його стан наразі невідомо.

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