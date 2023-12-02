Моторошне вбивство на Львівщині: чоловік розчленував тіло жінки у ванній кімнаті

У Львівській області 40-річний чоловік жорстоко вбив 50-річну жінку.

Про деталі повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

"У серпні цього року у місті Моршині обвинувачений вбив 50-річну мешканку Львівщини. Під час розпивання спиртних напоїв між чоловіком та жінкою виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички фігурант завдав численні удари по голові та тілі потерпілої. Внаслідок отриманих травм – остання померла на місці", - йдеться у повідомленні відомства.

Після вбивства, для того щоб приховати сліди злочину, чоловік у ванній кімнаті квартири розчленував тіло жінки.

Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Буковині чоловік жорстоко вбив рідних батьків. Сталося це вночі.

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