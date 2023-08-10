У Львівській області у підвалі будинку виявили мертвими чотирьох людей

У селі Повітно Городоцької громади на Львівщині у підвалі приватного будинку загинули четверо людей. Попередньо відомо, що люди отруїлись газами від гниття картоплі.

Про це повідомили у ДСНС Львівської області.

"Прибувши до місця події, з’ясувалось, що четверо людей зайшли до підвального приміщення будинку, де зберігалась картопля. Люди, ймовірно, знепритомніли через вдихання небезпечних газів", – зауважили рятувальники.

За даними рятувальників, така висока концентрація газів, ймовірно, могла виникнути через процес гниття картоплі, яка була в підвальному приміщенні. Під час розкладу органічних матеріалів, таких як картопля, виникають різні хімічні реакції, які можуть виділяти небезпечні гази.

Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Раніше стало відомо, що в річці Дністер на Івано-Франківщині виявили тіло зниклої три дні тому 13-річної дівчинки.

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