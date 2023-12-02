Жуткое убийство на Львовщине: мужчина расчленил тело женщины в ванной комнате

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.
Во Львовской области 40-летний мужчина жестоко убил 50-летнюю женщину.
О деталях сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.
"В августе этого года в городе Моршине обвиняемый убил 50-летнюю жительницу Львовщины. Во время распития спиртных напитков между мужчиной и женщиной возник конфликт, который перерос в драку. Во время столкновения фигурант нанес многочисленные удары по голове и телу потерпевшей. В результате полученных травм — последняя скончалась на месте", — говорится в сообщении ведомства.
После убийства, чтобы скрыть следы преступления, мужчина в ванной комнате расчленил тело женщины.
В настоящее время злоумышленник находится под стражей.
Напомним, на Буковине мужчина жестоко убил родных родителей. Случилось это ночью.
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