Жуткое убийство на Львовщине: мужчина расчленил тело женщины в ванной комнате

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

Во Львовской области 40-летний мужчина жестоко убил 50-летнюю женщину.

О деталях сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

"В августе этого года в городе Моршине обвиняемый убил 50-летнюю жительницу Львовщины. Во время распития спиртных напитков между мужчиной и женщиной возник конфликт, который перерос в драку. Во время столкновения фигурант нанес многочисленные удары по голове и телу потерпевшей. В результате полученных травм — последняя скончалась на месте", — говорится в сообщении ведомства.

После убийства, чтобы скрыть следы преступления, мужчина в ванной комнате расчленил тело женщины.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

Напомним, на Буковине мужчина жестоко убил родных родителей. Случилось это ночью.

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