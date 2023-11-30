На Львівщині 17-метрова гілка вбила чоловіка

На Львівщині загинув 48-річний чоловік, коли рубав дерево у лісі. 17-метрова зрубана гілка впала йому на голову. Травма виявилася смертельною - він помер у лікарні.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

До однієї з лікарень у Стрийському районі з важкою травмою голови доправили травмованого чоловіка. Його у лісі виявив лісничий, який обходив ділянку. Незважаючи на зусилля медиків, пацієнт помер у лікарні.

Слідчі встановили особу померлого – це 48-річний житель міста Миколаїв Стрийського району. За їхніми висновками, чоловік здійснював незаконну порубку, на нього впала зрубана 17-метрова гілка, яка завдала важкої травми голови.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, у Тернопільській області під час рубки дерев загинув 35-річний лісоруб. На чоловіка впав стовбур.

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