На Львівщині чоловік показав поліції свій статевий орган: як його покарали

Чоловік провину визнав та розкаявся.
У Львівській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який посеред міста показував поліції свій статевий орган.
Про це йдеться у вироку Миколаївського районного суду Львівської області.
За даними суду, поліція 13 червня 2023 року зупинила водія автомобіля ВАЗ у місті Новий Розділ Львівської області. Як виявилось - чоловік був нетверезий.
Під час спілкування з правоохоронцями порушник зняв штани та почав показувати копам свій статевий орган. А тому підозрюваному інкримінували хуліганство.
На суді порушник провину визнав та розкаявся. Миколаївський районний суд Львівської області визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 296 КК України та засудив до 1 року обмеження волі, замінивши цей термін іспитовим.
Нагадаємо, у Львові жінка оголилася у відділку поліції.
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