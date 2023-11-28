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На Львівщині чоловік показав поліції свій статевий орган: як його покарали

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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На Львівщині чоловік показав поліції свій статевий орган: як його покарали

На Львівщині чоловік показував поліції статевий орган / Фото: pixabay.com

Чоловік провину визнав та розкаявся.

У Львівській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який посеред міста показував поліції свій статевий орган. 

Про це йдеться у вироку Миколаївського районного суду Львівської області. 

За даними суду, поліція 13 червня 2023 року зупинила водія автомобіля ВАЗ у місті Новий Розділ Львівської області. Як виявилось - чоловік був нетверезий. 

Під час спілкування з правоохоронцями порушник зняв штани та почав показувати копам свій статевий орган. А тому підозрюваному інкримінували хуліганство. 

На суді порушник провину визнав та розкаявся. Миколаївський районний суд Львівської області визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 296 КК України та засудив до 1 року обмеження волі, замінивши цей термін іспитовим

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Матеріали суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Львові жінка оголилася у відділку поліції.

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Дата публікації
Перегляди
144
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