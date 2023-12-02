На Львівщині посеред ночі у сніговій пастці застряг автобус із 60 дітьми

Діти поверталися із туристичного туру.
На Яворівщині у Львівській області рятувальники витягнули із снігової пастки автобус, у якому було 60 дітей.
Про це повідомляє ДСНС у Львівській області.
"2 грудня о 01:59 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Бердихів Яворівського району на автодорозі застряг автобус "Van Hool". Внаслідок складних погодних умов автодорогу, якою рухався автобус, засипало снігом", - йдеться у повідомленні.
За даними рятувальників, в автобусі перебувало 66 осіб, з них - 60 дітей.
Пожежно-рятувальним відділенням м. Новояворівськ за допомогою буксирувального тросу витягнули автобув із пастки, після чого транспортний засіб продовжив свій рух.
Нагадаємо, раніше повідомляли прогноз погоди на 2 грудня. Де в суботу будуть дощі, снігопади й мороз - читайте ТУТ.
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