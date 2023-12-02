Частина Львівщини залишилася без світла

Станом на ранок 2 грудня частина Львівської області залишилася без електроенергії. Найбільше відключень на Жидачівському, Перемишлянському, Миколаївському та Стрийському напрямках.

Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

"Через налипання мокрого снігу на Львівщині знеструмлені 305 населених пунктів. 121 – повністю. 184 – частково",- йдеться у повідомленні.

Над відновленням електропостачання працюють 99 бригад "Львівобленерго" - це 425 фахівців та 148 одиниць техніки.

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, 2 грудня місцями значні опади, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, у Міненерго повідомили, яка ймовірність, що Україна вдаватиметься до відключень світла. Зазначається, що з огляду на поточну ситуацію в Україні не мають вдаватися до відключень електроенергії. На жаль, вона може змінитися.

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