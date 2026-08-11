Зупинили всі органи на 75 хвилин: у Львові хірурги врятували американського бійця ЗСУ (фото)

Доброволець зі США Ендрю К., якого прооперували у Львові / © Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького

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Львівські медики провели одну з найскладніших кардіохірургічних операцій 23-річному добровольцю зі США Ендрю К., який воює за Україну. Пацієнту повністю зупиняли кровообіг на 75 хв., охолодивши тіло до 16 градусів.

Про це повідомили в Університетській лікарні ЛНМУ.

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Що відомо про добровольця зі США та його хворобу?

Ендрю родом із Філадельфії. У США він працював медбратом, а торік вирішив приїхати до України та долучитися до ЗСУ. На фронті американець став оператором дронів і отримав позивний «Голлівуд».

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Ще до приїзду до України чоловік мав серйозні проблеми зі здоров’ям. 2022 року у США він переніс першу тромбоемболію легеневої артерії. Уже під час служби стан Ендрю погіршився: з’явилися задишка, кашель і мокротиння з домішками крові. Обстеження виявили у бійця рідкісне та складне захворювання — хронічну тромбоемболічну легеневу гіпертензію.

«Простіше кажучи, тромби, які утворюються у венах ніг, можуть потрапляти в легеневі артерії. Якщо вони не розчиняються повністю, з часом накопичуються, перекривають судини та спричиняють небезпечно високий тиск у легенях. Без лікування така патологія може швидко призвести до важкої інвалідизації і навіть смерті», — пояснили медики.

Спочатку Ендрю обстежили в Києві, після чого направили до Університетської лікарні у Львові. Медики радили американцю розглянути можливість проведення операції у США. Один із провідних світових центрів, де виконують такі втручання, розташований у Каліфорнії. Однак Ендрю заявив, що довіряє українським лікарям і хоче оперуватися саме в Україні.

Після приїзду до України американець пройшов військово-лікарську комісію. Він зареєстрований у системах eHealth та НСЗУ, тому необхідне лікування для нього є безкоштовним.

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Деталі операції через тромбоемболічну легеневу гіпертензію

Операція, яку переніс Ендрю, належить до найбільш технічно складних у кардіохірургії та тривала сім годин.

«Ми повністю охолоджуємо пацієнта до 16 °C, а під час операції кровообіг доводиться повністю зупиняти на певні проміжки часу (15 хв.), щоб хірурги могли дістатися до тромбів у найвіддаленіших ділянках легеневих артерій. А через 15 хв. знову відновлюємо кровообіг. У цього пацієнта загальний час повної зупинки кровообігу склав 75 хвилин. Після цього організм поступово нагрівають, лише цей етап може тривати близько півтори години. Тому ця операція довга і з ризиками. Але ми проводимо такі операції уже давно, 40 років оперуємо таких хворих», — розповів кардіохірург, професор Любомир Кулик.

Ендрю К. із командою львівських медиків / © Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького

Що з пацієнтом зараз?

Після операції Ендрю перебував під постійним наглядом анестезіологів і кардіологів. Лікарі контролювали основні показники його стану, щоб не допустити можливих ускладнень.

«У пацієнта не було ускладнень, він почувається добре, рана в нього зажила. Ми намагаємось активізувати пацієнтів якнайшвидше, Ендрю почав ходити на другий день після операції«, — розповіла кардіологиня Марта Войцехівська.

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Наразі чоловіка вже виписали з лікарні. Після кількох місяців відновлення він планує повернутися до своїх побратимів у Запоріжжя та продовжити службу і боротьбу за Україну.

Нагадаємо, в Одесі кардіохірурги вперше в Україні провели унікальну операцію 6-місячному немовляті вагою 7 кг, імплантувавши систему двокамерної стимуляції серця. Лікарям довелося через підключичну вену діаметром лише 1 мм завести електроди в серце, що раніше на пацієнтах такої ваги в Україні не робили.

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