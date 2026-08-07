Частина Львова опинилася без світла: що з рухом трамваїв і тролейбусів

Трамвай у Львові / © pixabay.com

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У частині Львова через відключення світла 7 серпня тимчасово зупинився рух більшості трамваїв і тролейбусів. Місцева влада оперативно поінформувала про зміни щодо електротранспорту.

Про це повідомила Львівська міська рада.

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У частині Львова у п’ятницю тимчасово відсутня електроенергія. У зв’язку з цим призупинено рух трамваїв №1, 2, 3, 4, 7 і 9, а також тролейбусів №24, 25 та 31.

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Водночас трамвай №8 наразі курсує за скороченим маршрутом — від вулиці Вернадського до Академії мистецтв.

Нагадаємо, 6 серпня у Львові через спеку сталася аварія на електромережах: частково без світла залишився центр, Франківський район і мікрорайон Новий Львів, а також попереджалося про можливі перебої в русі електротранспорту.

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