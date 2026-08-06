Дитина торкнулася обірваного дроту й загинула: кому оголосили підозру

На Львівщині 9-річна дівчинка загинула від удару струмом / © Національна поліція України

Реклама

Слідчі повідомили про підозру колишньому начальнику однієї з дільниць ПрАТ «Львівобленерго». За версією правоохоронців, через неналежне виконання ним службових обов’язків 2023 року від ураження струмом загинула 9-річна дитина.

Деталі повідомила Національна поліція України.

Реклама

Як встановило слідство, посадовець не забезпечив належного контролю за технічним станом електромереж, не виявив і не усунув небезпечні дефекти та допустив експлуатацію повітряної лінії електропередачі з порушеннями.

Реклама

У червні 2023 року в одному із сіл Львівського району обірвався провід. За даними слідчих, причиною став його контакт із деревами, які росли на неприпустимо близькій відстані до лінії електропередачі.

Автоматичний вимикач не спрацював, тому аварійного відключення електроенергії не відбулося. Дев’ятирічна місцева жителька торкнулася обірваного дроту та загинула від ураження струмом.

Колишньому енергетику оголосили підозру за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Реклама

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, правоохоронці викрили незаконне сурогатне материнство в Києві, організатори якого залучили жінку до участі в умовах фінансової скрути. Через медичні порушення народжена передчасно двійня померла в лікарні.

Новини партнерів