"Навіщо вас захищати?": військовий стверджує, що його маму побили за російську мову на Львівщині (відео)

Інцидент із матір’ю військового у маршрутці на Львівщині / © Instagram-сторінка pushistykot_

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У Львівській області розгорівся гучний скандал через мовне питання за участю матері українського військового. Жінку нібито побили та висадили з автобуса на трасі, а поліція стала на бік нападників.

Про це військовий із нікнеймом pushistykot_ повідомив на своїй Instagram-сторінці.

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За словами військового, його мати поверталася з Польщі до України. Під час поїздки, як стверджує чоловік, інші пасажири почали дорікати матері через спілкування російською мовою. Згодом словесний конфлікт нібито переріс у бійку, внаслідок якої жінка отримала синець під оком, після чого її висадили з автобуса.

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«Мати приїхала в Україну, львівські «патріоти» побили її, бо вона не розмовляє українською мовою, і вигнали з автобуса. Тепер стоїть на трасі та ловить інший автобус. То навіщо вас тоді захищати?» — написав військовий.

Пізніше він узявся стверджувати, що учасники конфлікту нібито вимагають 500 дол., а правоохоронці не на боці матері, а на боці тих, хто її побив.

Військовий також оприлюднив фото жінки із синцем під оком та зазначив, що ситуація ще перебуває на етапі з’ясування.

«Щоб ви розуміли, тепер ці най під**аси сидять і п**дять „мусорам“, що це моя мати почала всю бійку, а п**дили мою матір троє людей. І зараз викликали якусь спецгрупу на матір, хочуть їй шити хуліганство тощо. Щоб ви розуміли, мати за стільки років приїхала ось в Україну зробити там документи, побачити мене. Ох**нно, бл**ь, приїхала. Дякую, країно-у*бане», — висловився військовий у відеоролику.

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Дата публікації 10:57, 07.08.26 Кількість переглядів 72 На Львівщині маму бійця ЗСУ побили та вигнали з автобуса через російську мову

Крім того, чоловік заявив, що його знайомі, які також проходять службу, планують приїхати на Львівщину, щоб розібратися в обставинах інциденту.

Нагадаємо, в Івано-Франківську водій автобуса публічно образив матір загиблого воїна Надію Баланюк через ламіновану копію посвідчення, порадивши їй звернутися до психлікарні. Жінка зазначила, що пасажири, зокрема чоловік у військовій формі, проявили байдужість до ситуації. Міський голова Руслан Марцінків різко засудив інцидент і повідомив про звільнення водія.

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