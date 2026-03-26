Шарпала і кричала: у Львові вихователька жорстоко поводилась з дітьми (відео)

У Львові вихователька жорстоко поводилась з дітьми / © lviv1256.com

Реклама

Виховательку львівського дитячого садка №127 звільнили з посади після оприлюднення відеозапису. На кадрах зафіксували її грубу поведінку з дітьми під час прогулянки.

Про інцидент стало відомо з опублікованого відео місцевому пабліку у Facebook.

У коментарях під відео керівник міського управління освіти Андрій Закалюк повідомив, що цю працівницю дитсадочка звільнено. За його словами, інцидент є неприпустимим, тому всі зібрані матеріали щодо дій працівниці передадуть до правоохоронних органів.

Реклама

Докази неналежного ставлення до дітей надала мешканка сусіднього з садочком будинку. Жінка помітила агресивну поведінку виховательки з балкона та зафіксувала її на камеру. На оприлюднених кадрах видно, як працівниця закладу систематично кричить на дітей, вимагаючи, щоб вони йшли рівною шеренгою та «тримали лінію».

Зокрема, на відео зафіксовано момент, коли вихователька з криком «Ти ходити вмієш?» почала шарпати хлопчика за капюшон. Через різкий поштовх виховательки дівчинка, яка стояла поруч у парі, не втрималася на ногах і впала на землю. Попри це, жінка продовжувала тиснути на вихованців, вимагаючи негайного виконання своїх наказів.

Андрій Закалюк назвав зафіксовані фрагменти жахливими та наголосив, що такі особи не мають права працювати в освітніх закладах.

«Фрагмент на відео — жахливий. І він справді був у садочку. Такі працівники не можуть працювати з дітьми. Вихователька — звільнена. Усі матеріали передаємо в поліцію», — написав Закалюк.

Реклама

Скриншот з допису / © скриншот

