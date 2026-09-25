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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
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2 хв

«За що воює мій тато?»: у Львові 21-річний син військового заявив, що його вдарили і розпилили в очі газ працівники ТЦК

У Львові син бійця ЗСУ заявив про побиття та перцевий газ від працівників ТЦК.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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«За що воює мій тато?»: у Львові 21-річний син військового заявив, що його вдарили і розпилили в очі газ працівники ТЦК

© ТСН

У Львові 21-річний хлопець, батько якого воює на фронті, заявив, що військові ТЦК застосували до нього фізичну силу і розпиляли в очі перцевий газ.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

21-річний львів’янин Дем’ян Скакун розповів, що 24 вересня близько 23-ї години повертався додому. За його словами, раптом біля пішохідного переходу зупинились два буси на іноземній реєстрації. З них вийшли люди у поліцейській формі та військовій. Останні були із закритими балаклавами обличчями. Вони підійшли до Дем’яна Скакуна і ще одного хлопця. Дем’ян попросив їх показати документи.

«Коли побачив, що поведінка стала агресивна, особливо у чоловіка у військовій формі і в окулярах, який не представився і не показав свої документи, а образливо висловлювався на мою адресу, тому я почав знімати на телефон. Бо ситуація неприємна і хотів убезпечити себе. Цей чоловік у формі почав виривати телефон із рук і вступив у бійку», — каже хлопець.

Парубок звернувся до поліцейського, щоб написати заяву про напад. Але, стверджує, що той проігнорував таку вимогу.

Дем’ян стверджує, що навіть після того, як він показав «Резерв+» військовослужбовець ТЦК продовжував агресивно висловлюватися на його адресу.

«Почалась словесна перепалка, бо я не розумів, що він хоче, якщо я показав свої документи у „Резерв+“. Він мене вдарив у живіт. Вони сіли в буси. У той момент чоловік з машини, який не брав участі у конфлікті, розпиляв перцевий балончик мені в очі. Він сидів на задньому сидінні у балаклаві», — зазначив хлопець

Батько хлопця — військовий, що воює 5 років

Як виявилося, батько Дем’яна Скакуна — відомий історик, автор книг Роман Скакун, який п’ятий рік служить у 125-й Окремій важкій механізованій бригаді ЗСУ.

Роман Скакун публічного вимагає надати інформацію про працівників ТЦК, які вдарили сина у живіт і розпиляли перцевий газ із балончика.

Батько Дем’яна Скакуна розповів, що пішов добровільно захищати країну, коли його син закінчував 11-й клас. «Це 5 років нашого життя пішло», — зауважує військовослужбовець.

«Мобілізація потрібна, але не може бути безлад і свавілля на місцях. Бо за що тоді воюють мій тато, мої друзі», — додає син військового Дем’ян.

Львівський обласний ТЦК та СП скандал поки не прокоментував. Журналісти видання також зверталися до ТЦК за коментарем, але відповіді поки не отримали.

Нагадаємо, що у Кривому Розі люди в формі побили чоловіка на очах у сім’ї — в ТЦК відреагували.

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