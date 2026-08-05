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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
2 хв

"Іноземна, а не російська": на Львівщині розгорівся скандал через музику РФ на пляжі (відео)

На конфлікт через російську музику на пляжі у Трускавці відреагувала поліція. Вона притягне порушників до відповідальності.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Люди, які слухали російську музику на пляжі у Трускавці

Люди, які слухали російську музику на пляжі у Трускавці / © скриншот з відео

У Трускавці Львівської області відпочивальники на озері проігнорували закон про заборону російської музики у громадських місцях, що спровокувало конфлікт. Дівчина зняла все на відео і отримала хамство у відповідь на прохання вимкнути колонку. Правоохоронці вже встановили учасників інциденту.

Про це свідчать відео з телеграм-каналів і заява поліції Львівської області.

Деталі скандалу з російською музикою на Львівщині

На озері у Трускавці стався конфлікт через гучне відтворення російської музики. Попри зауваження та словесну перепалку, компанія відпочивальників не припинила її вмикати.

Авторка відео звернулася до людей із проханням вимкнути музику, зазначивши: «Я перепрошую, а вам нормально слухати таку музику, російську? Ну ви ж, здається, в публічному місці. Комфортно вам так? Не всі слухають російську музику».

У відповідь одна з жінок заявила: «І не російську, а іноземну». Інша учасниця компанії додала: «А я тільки сьогодні в обід говорила, що чого ж ніхто не підійшов і не запитав, чому російська музика. Відходьте, будь ласка. Я тут слухаю, закрилася».

Авторка відео наголосила, що музику з колонки добре чутно всім, хто перебуває поруч.

«Мені не комфортно її слухати», — сказала вона.

У відповідь жінка заявила: «Не комфортно? Йдіть додому».

Після цього дівчина відповіла, що не має наміру залишати місце відпочинку, та запропонувала компанії користуватися навушниками, якщо вони хочуть і надалі слухати російську музику.

Реакція поліції на мовний скандал

Поліція Львівщини відреагувала на інцидент. Як повідомили правоохоронці, 5 серпня під час моніторингу соцмереж вони виявили відео, на якому зафіксовано суперечку між жінкою та компанією людей через гучне відтворення російськомовних пісень. Подія сталася на пляжі одного з озер у Трускавці.

Працівники поліції встановили осіб, причетних до правопорушення. Ними виявилися дві жінки та чоловік віком від 55 до 70 років, які тимчасово проживають у Дрогобицькому районі. Правоохоронці повідомили, що цих громадян буде притягнуто до адміністративної відповідальності.

«Нагадуємо, відповідно до ч.2 ст.15 Закону України „Про культуру“, в Україні заборонено публічне відтворення російської музики. За порушення цієї норми для громадян передбачена адміністративна відповідальність», — наголосили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську спалахнув скандал через нічну поїздку блогерок під гучну російську музику та небезпечний рух містом. У соцмережі засудили такі дії та звернулися до поліції. Одна з блогерок, ja___guar, виправдалася, що лише репостнула відео, не прислухавшись до слів пісні, і сама її не вмикала.

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