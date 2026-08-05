"Іноземна, а не російська": на Львівщині розгорівся скандал через музику РФ на пляжі (відео)

Люди, які слухали російську музику на пляжі у Трускавці / © скриншот з відео

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У Трускавці Львівської області відпочивальники на озері проігнорували закон про заборону російської музики у громадських місцях, що спровокувало конфлікт. Дівчина зняла все на відео і отримала хамство у відповідь на прохання вимкнути колонку. Правоохоронці вже встановили учасників інциденту.

Про це свідчать відео з телеграм-каналів і заява поліції Львівської області.

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Деталі скандалу з російською музикою на Львівщині

На озері у Трускавці стався конфлікт через гучне відтворення російської музики. Попри зауваження та словесну перепалку, компанія відпочивальників не припинила її вмикати.

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Авторка відео звернулася до людей із проханням вимкнути музику, зазначивши: «Я перепрошую, а вам нормально слухати таку музику, російську? Ну ви ж, здається, в публічному місці. Комфортно вам так? Не всі слухають російську музику».

У відповідь одна з жінок заявила: «І не російську, а іноземну». Інша учасниця компанії додала: «А я тільки сьогодні в обід говорила, що чого ж ніхто не підійшов і не запитав, чому російська музика. Відходьте, будь ласка. Я тут слухаю, закрилася».

Авторка відео наголосила, що музику з колонки добре чутно всім, хто перебуває поруч.

«Мені не комфортно її слухати», — сказала вона.

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У відповідь жінка заявила: «Не комфортно? Йдіть додому».

Після цього дівчина відповіла, що не має наміру залишати місце відпочинку, та запропонувала компанії користуватися навушниками, якщо вони хочуть і надалі слухати російську музику.

Дата публікації 15:22, 05.08.26 Кількість переглядів 3 На Львівщині виник скандал через російську музику на пляжі

Реакція поліції на мовний скандал

Поліція Львівщини відреагувала на інцидент. Як повідомили правоохоронці, 5 серпня під час моніторингу соцмереж вони виявили відео, на якому зафіксовано суперечку між жінкою та компанією людей через гучне відтворення російськомовних пісень. Подія сталася на пляжі одного з озер у Трускавці.

Працівники поліції встановили осіб, причетних до правопорушення. Ними виявилися дві жінки та чоловік віком від 55 до 70 років, які тимчасово проживають у Дрогобицькому районі. Правоохоронці повідомили, що цих громадян буде притягнуто до адміністративної відповідальності.

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«Нагадуємо, відповідно до ч.2 ст.15 Закону України „Про культуру“, в Україні заборонено публічне відтворення російської музики. За порушення цієї норми для громадян передбачена адміністративна відповідальність», — наголосили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську спалахнув скандал через нічну поїздку блогерок під гучну російську музику та небезпечний рух містом. У соцмережі засудили такі дії та звернулися до поліції. Одна з блогерок, ja___guar, виправдалася, що лише репостнула відео, не прислухавшись до слів пісні, і сама її не вмикала.

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