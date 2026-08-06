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- Львів
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У Львові — аварійне знеструмлення через спеку: скільки не буде світла
У частині Львова зненацька зникло світло через аварію в електромережах високої напруги.
У частині Львова зненацька сталося аварійне відключення електрики.
Про це передає «Львівобленерго».
«Через аварійне відключення в електромережах 110кВ частково знеструмлені споживачі в центральній частині Львова, у Франківському районі, мікрорайоні Новий Львів тощо», — йдеться в повідомленні.
Енергетики запевняють, що працюють над відновленням подавання електроенергії.
У Львівській міській раді додають, що через відсутнє електропостачання у місті можливі перебої в русі електротранспорту. У міській раді обіцяють, що електропостачання мають відновити орієнтовно протягом години.
Місцеві пабліки уточнюють, що на вулиці Луганській (Сихів) горить підстанція. Через це у багатьох вибило світло або досі нема електроенергії.
Раніше російська атака дронами по Запоріжжю спричинила масштабне знеструмлення міста. Понад 45 тисяч людей залишилися без електрики через пошкодження лінії електропередачі.