У центральній частині та кількох районах Львова сталося аварійне відключення електроенергії / © ТСН.ua

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У частині Львова зненацька сталося аварійне відключення електрики.

Про це передає «Львівобленерго».

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«Через аварійне відключення в електромережах 110кВ частково знеструмлені споживачі в центральній частині Львова, у Франківському районі, мікрорайоні Новий Львів тощо», — йдеться в повідомленні.

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Енергетики запевняють, що працюють над відновленням подавання електроенергії.

У Львівській міській раді додають, що через відсутнє електропостачання у місті можливі перебої в русі електротранспорту. У міській раді обіцяють, що електропостачання мають відновити орієнтовно протягом години.

Місцеві пабліки уточнюють, що на вулиці Луганській (Сихів) горить підстанція. Через це у багатьох вибило світло або досі нема електроенергії.

Фото Телеграм- каналу «Реальний Львів»

Раніше російська атака дронами по Запоріжжю спричинила масштабне знеструмлення міста. Понад 45 тисяч людей залишилися без електрики через пошкодження лінії електропередачі.

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