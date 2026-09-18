Садовий заявив, що в його службовому авто знайшли "прослушку"

Пристрій для прослуховування / © скриншот з відео

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Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в його автомобілі знайшли невідомий пристрій, схожий на «прослушку». На знахідці видно антену та вмонтовану SIM-карту.

Про це він повідомив у Telegram.

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За словами мера, виявити «жучок» вдалося завдяки технічним збоям. За останній місяць у машині двічі повністю сідав акумулятор, а в одній зі стійок з’явився дивний стукіт.

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Коли авто розібрали, то побачили там прихований пристрій.

Садовий каже, що не знає авторів цієї ідеї, але якщо це офіційно зробили правоохоронці за рішенням суду, то вони можуть прийти і забрати пристрій.

«Якщо це все законно, ну будь ласка, ще раз там поставте. Але вже якщо робите, то щоб акумулятор не сідав, тому що машина має бути завжди справною», — додав міський голова.

Садовий знайшов «прослушку» в авто і попросив більше не садити йому акумулятор / © facebook/Андрій Садовий

Нагадаємо, 17 вересня 2025 року Садовий заявив, що в одному з робочих телефонів у його кабінеті фахівці виявили «підслуховуючий пристрій». Пізніше він розповів, що прослуховуючий пристрій у його кабінеті знайшли після того, як там побували тодішня прем’єрка Юлія Свириденка, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а також іноземні гості.

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