Після вибуху біля ТЦК на Львівщині затримали двох чоловіків: у СБУ розкрили нові подробиці

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Після вибуху біля Стрийського районного ТЦК та СП у Миколаєві на Львівщині Служба безпеки України затримала двох чоловіків і кваліфікувала подію як терористичний акт.

Про це повідомили в Управлінні СБ України у Львівській області.

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За попередніми даними, вибухівку викинули з машини, яка саме проїжджала повз військовий об’єкт. Правоохоронці розшукали та затримали двох чоловіків, причетних до вибуху, в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Наразі СБУ спільно з Національною поліцією та військовою прокуратурою з’ясовують усі обставини події. Досудове розслідування здійснюється за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Процесуальне керівництво забезпечує Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Вибух біля ТЦК на Львівщині — що відомо

Нагадаємо, в Миколаєві на Львівщині біля входу до ТЦК пролунав вибух — невідомі підкинули з вулиці вибухівку. Це сталося приблизно о 16:30.

Внаслідок вибуху поранення дістав військовослужбовець. Його у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

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