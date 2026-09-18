Мобілізація ледь не обернулася трагедією: у Львові представник ТЦК дістав зброю під час конфлікту

Напад ТЦК у Львові / © Дмитро Лубінець

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У Львові під час мобілізаційних заходів представники ТЦК та СП застосували силу до цивільних. Під час конфлікту один із представників групи оповіщення дістав табельну зброю. За фактом інциденту ДБР розпочало розслідування.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

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У Львові працівники ТЦК напали на цивільних — що відомо

Лубінець переглянув відео конфлікту, який стався у Львові. На кадрах видно людей у військовій формі, ймовірно, представників ТЦК та СП, які застосовують силу до цивільних. Одного з чоловіків примусово садять до автомобіля. У певний момент один із представників групи оповіщення дістає зброю. За словами Лубінця, ситуація могла закінчитися трагедією.

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«Здавалося, достатньо ще одного необережного руху — і ця історія могла б мати зовсім інший фінал», — зауважив він.

Омбудсмен наголосив, що подібні випадки потребують правової оцінки.

«Де закінчуються повноваження і починається свавілля? Хто відповідає, коли сила переходить межу?» — підкреслив він.

ДБР розпочало розслідування

Представник Лубінця у системі органів сектору безпеки й оборони Віталій Нікулін звернувся до Офісу генерального прокурора з повідомленням про можливе кримінальне правопорушення.

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Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України. Йдеться про можливе перевищення влади або службових повноважень, що супроводжувалося застосуванням зброї. Розслідування здійснює територіальне управління ДБР у Львові.

Мобілізація має відбуватися за законом — Лубінець

Лубінець заявив, що мобілізаційні заходи мають проводитися у межах закону, а повноваження представників держави не можуть бути підставою для застосування сили поза встановленими процедурами.

«Мобілізація відбувається за законом. Але закон — це не лише обов’язки громадян. Це ще й межі для тих, кому держава дала владні повноваження. І ці межі перетинати не можна», — наголосив він.

За словами омбудсмена, підходи до мобілізації потребують змін. Він виступив за зрозумілі процедури, обов’язкову фіксацію дій і відповідальність за порушення незалежно від того, хто їх вчинив.

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«Людина не повинна боятися зустрічі з представником держави. Військовий не повинен опинятися в ситуації, де виконання його обов’язків перетворюється на силове протистояння», — додав він.

Лубінець також заявив, що реформу мобілізації потрібно починати негайно, змінюючи підходи та усуваючи практики, які, за його словами, призвели до порушень прав людини та втрати довіри.

«Мобілізація має посилювати оборону країни, а не руйнувати довіру всередині неї», — підсумував він.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, українці мають законне право відмовитися від повістки ТЦК за умови, якщо документ містить помилки або виданий з порушеннями. Про це повідомив юрист практики військового права Зорян Павлів.

У Донецькому ТЦК та СП уточнили, що повістку можуть вручити і для уточнення даних, взяття на військовий облік або проходження медогляду. Там наголосили, що для проходження ВЛК видається окреме направлення.

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