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- Львів
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У Львові автобус потрапив у ДТП: водій наїхав на електроопору
Унаслідок аварії травмувалися троє львів’ян: 53-річний чоловік, 45-річна жінка та її 17-річна донька.
У Львові на вулиці Сихівській 30 серпня сталася ДТП за участю автобуса маршруту №14. Водій здійснив наїзд на електроопору, внаслідок чого травмувалися троє людей.
Про це «Суспільному» повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Львівській області Аліна Подрейко.
Попередньо встановлено, що аварія сталася близько 16:20. Водій автобуса «БАС», який курсував за маршрутом №14, здійснив наїзд на електроопору.
Унаслідок аварії травмувалися троє львів’ян: 53-річний чоловік, 45-річна жінка та її 17-річна донька.
Бригади швидкої медичної допомоги доправили травмованих до лікарні святого Луки. Наразі медики встановлюють діагнози.
Правоохоронці з’ясовують обставини та причини ДТП. Вирішується питання правової кваліфікації події.
Нагадаємо, раніше у Львові поїзд розчавив працівника депо. 39-річний чоловік переходив колію та потрапив під поїзд.