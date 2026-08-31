У Львові автобус потрапив у ДТП: водій наїхав на електроопору

Електроопора

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У Львові на вулиці Сихівській 30 серпня сталася ДТП за участю автобуса маршруту №14. Водій здійснив наїзд на електроопору, внаслідок чого травмувалися троє людей.

Про це «Суспільному» повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Львівській області Аліна Подрейко.

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Попередньо встановлено, що аварія сталася близько 16:20. Водій автобуса «БАС», який курсував за маршрутом №14, здійснив наїзд на електроопору.

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Унаслідок аварії травмувалися троє львів’ян: 53-річний чоловік, 45-річна жінка та її 17-річна донька.

Бригади швидкої медичної допомоги доправили травмованих до лікарні святого Луки. Наразі медики встановлюють діагнози.

Правоохоронці з’ясовують обставини та причини ДТП. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, раніше у Львові поїзд розчавив працівника депо. 39-річний чоловік переходив колію та потрапив під поїзд.

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