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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
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У Львові в каналізаційному колекторі знайшли тіло чоловіка: поліція спростувала моторошну чутку

У Львові в каналізаційному колекторі виявили тіло 45-річного чоловіка, якого розшукували кілька днів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Каналізація

Каналізація / © Pixabay

У Львові правоохоронці встановлюють обставини загибелі 45-річного чоловіка, тіло якого 4 вересня виявили у каналізаційному колекторі в районі вулиці Скорини.

Про це повідомила поліція Львівської області.

За даними правоохоронців, ще 2 вересня до поліції надійшло повідомлення про зникнення львів’янина, який мав захворювання. Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що чоловік міг перебувати в районі вулиці Скорини.

Через два дні його тіло знайшли у каналізаційному колекторі.

У поліції наголосили, що поширена в Інтернеті інформація про нібито виявлення на вулиці Скорини тіла чоловіка без голови не відповідає дійсності.

Попередньо, ознак насильницької смерті правоохоронці не виявили. Остаточну причину смерті мають встановити за результатами судово-медичної експертизи.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини загибелі чоловіка.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що українець провів п’ять днів без води і їжі у колекторній ямі: чоловік дивом вижив у Чернівцях

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