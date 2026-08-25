Трагедія на Львівщині: у приміщенні для чищення зброї виявили тіло солдата

На Львівщині з’ясовують обставини загибелі солдата

Реклама

На Яворівщині Львівської області правоохоронці розслідують загибель військовослужбовця, тіло якого 18 серпня з вогнепальними пораненнями виявили у приміщенні для чищення зброї на території військової частини.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Зазначається, що трагедія сталася у приміщенні для чищення зброї наметового містечка 3-го навчального дивізіону реактивної артилерії військової частини. За попередніми даними правоохоронців, солдат здійснив самогубство, вистріливши з автомата Калашникова в нижню ділянку голови.

Реклама

На місці події слідчі вилучили автомат Калашникова 1970 року випуску, гільзу з маркуванням «17/75», змив РБК із поверхні шиферного покриття, змив РБК із ґрунту біля голови загиблого, а також чорний мобільний телефон Redmi.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини загибелі військовослужбовця. Остаточні висновки щодо причин та обставин смерті має встановити слідство в межах кримінального провадження.

Нагадаємо, 21 серпня у Львові 25-річний чоловік під час перевірки військово-облікових документів напав із ножем на військовослужбовця ТЦК, після чого поліцейський двічі вистрілив у нападника та поранив його в ногу. 55-річний військовий помер.

Новини партнерів

Новини партнерів