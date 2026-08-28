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- Категорія
- Львів
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"Сюди більше ні ногою": блогери втекли зі Львова через скандал із російською мовою
Спроба зняти влог російською мовою у центрі Львова обернулася поразкою.
Відома блогерка Кабріолетта та її наречений Андрій Мараховський зіткнулися з жорсткою критикою через російську мову під час знімань відеоблогу у Львові. Після кількох зауважень від перехожих пара екстрено покинула місто та вирушила до Києва.
Про це блогери повідомили на своїх Instagram-сторінках.
Пара вирушила до Львова, щоб записати перший випуск для YouTube, однак знімання в центрі міста майже одразу пішли не за планом. Мараховський розповів, що спочатку вони зіткнулися з «косими поглядами», а невдовзі до блогерів підійшли двоє перехожих.
«Починається лекція про малоросів та москворотих. Запиваю все це діло холодною водою й іду знімати далі в надії, що це просто виняток», — поділився Мараховський у соцмережах.
Однак після цього подібний інцидент стався вже в одному із закладів. Коли ситуація повторилася втретє за короткий час, чоловік зрозумів, що продовжити знімання не вийде: «Коли це відбувається втретє за годину зйомок, приходить розуміння, що зняти щось не вдасться».
Зрештою, вже за кілька годин після приїзду блогери зібрали речі та вирушили назад до столиці. Кабріолетта назвала цю поїздку до Львова «найкоротшою „, водночас іронічно подякувавши містянам за „гостинність та людяність“.
«У Львів більше ні ногою, на жаль. Хоча я любила це місто», — заявила блогерка у своїх сторіз.
До слова, в Івано-Франківську спалахнув скандал через відео з нічної поїздки блогерок susanna7 та ja___guar під гучну російську музику. Мережа різко засудила їхні дії, проте частина користувачів стала на захист дівчат. Згодом блогерка ja___guar виправдалася, заявивши, що лише репостнула відео і не слухала трек у власній машині.