У Львові чоловіки “під контролем поліції” займались сексом: що відомо

У Львові засудили адміністраторку борделю / © Freepik

Реклама

У Львові до 1 року іспитового терміну засудили менеджерку з реклами, яка «підробляла» адміністраторкою борделю.

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду м. Львова.

За даними суду, жінка у 2023 році вступила у змову з іншими особами, які організували у Львові займання проституцією. Робота жительки Львівщини «полягала у веденні обліку грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, підшукуванні та залученні осіб жіночої статі та схиляння їх до заняття проституцією, а також контролі їх діяльності. Крім того, останні, здійснювали діяльність адміністраторів організованого місця розпусти, контролюючи осіб жіночої статі, які надавали сексуальні послуги, шляхом проведення інструктажів щодо необхідності неухильного дотримання правил, установлених ними».

Реклама

Щоб викрити злочинну групу поліція у 2024 році залучила двох чоловіків, які «під контролем» правоохоронних органів за 3500 та 3000 грн займались сексом з повіями. Правоохоронці зафіксували це та викрили сутенерів.

На суді жінка провину визнала. Вона підтвердила, що погодилась адмініструвати роботу борделів. Жителька Львівщини просила суд суворо її не карати.

Суд визнав жінку винною за ч.2 статті 302 ККУ та ч.2 303 ККУ. Її засудили до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Львові пара зайнялась сексом під балконом.