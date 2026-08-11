У Львові різко підвищили тарифи на воду: скільки тепер доведеться платити

Тарифи

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У Львові від 1 серпня 2026 року діє новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. За кубометр обох послуг разом потрібно платити 56,38 грн із ПДВ.

Рішення про зміну ціни ще раніше затвердив виконавчий комітет Львівської міської ради.

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Скільки коштує вода у Львові тепер

Загальна ціна складається з двох послуг:

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централізоване водопостачання — 36,04 грн за 1 м³ ;

централізоване водовідведення — 20,34 грн за 1 м³.

Разом один кубометр коштує 56,38 грн. Йдеться саме про тариф за обсяг спожитої води та водовідведення. Окрема абонентська плата не входить до цієї суми, тому її розмір не можна додавати без даних у конкретному рахунку.

На скільки змінився тариф

До 1 серпня сумарний тариф для населення становив 25,884 грн за кубометр — 17,292 грн за водопостачання і 8,592 грн за водовідведення. Тепер ціна зросла на 30,496 грн за 1 м³, або приблизно на 118%.

За даними Львівської міської ради, попередній тариф діяв від 2022 року. У місті пояснили зміну зростанням витрат підприємства на електроенергію, паливо, реагенти та оплату праці. Новий рівень визначили як мінімально необхідний для поточних операційних витрат; масштабної модернізації мереж він не передбачає.

Контекстом для такого рішення, пояснили в міськраді, є загальна ситуація з тарифами на водопостачання в різних містах України: в окремих населених пунктах вартість кубометра вже перевищує 100 грн. Це порівняння не змінює того, що 56,38 грн — локальний тариф Львова.

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Як порахувати суму за лічильником

Щоб визначити плату за водопостачання та водовідведення, помножте кількість використаних кубометрів на 56,38 грн. Наприклад, за споживання 3 м³ розрахунок буде таким: 3 × 56,38 = 169,14 грн.

Це сума лише за дві послуги за вказаний обсяг. Фактичний рахунок може відрізнятися, якщо до нього входять інші нарахування або окрема абонентська плата.

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