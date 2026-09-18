Садовый заявил, что в его служебном авто нашли "прослушку"

Прослушивающее устройство / © скриншот с видео

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Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в его автомобиле нашли неизвестное устройство, похожее на «прослушку». На находке видна антенна и встроенная SIM-карта.

Об этом он сообщил в Telegram.

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По словам мэра, обнаружить «жучок» удалось благодаря техническим сбоям. За последний месяц в машине дважды полностью садился аккумулятор, а в одной из стоек появился странный стук.

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Когда авто разобрали, то увидели там скрытое устройство.

Садовый говорит, что не знает авторов этой идеи, но если это официально сделали правоохранители по решению суда, они могут прийти и забрать устройство.

«Если это все законно, ну, пожалуйста, еще раз там поставьте. Но уж если делаете, чтобы аккумулятор не садился, потому что машина должна быть всегда исправной», — добавил городской голова.

Садовий знайшов «прослушку» в авто і попросив більше не садити йому акумулятор / © facebook/Андрей Садовой

Напомним, 17 сентября 2025 года Садовый заявил, что в одном из рабочих телефонов в его кабинете специалисты обнаружили «подслушивающее устройство». Позже он рассказал, что прослушивающее устройство в его кабинете обнаружили после того, как там побывали тогдашний премьер Юлия Свириденко, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, а также иностранные гости.

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