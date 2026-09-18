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- Львов
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Садовый заявил, что в его служебном авто нашли "прослушку"
Андрей Садовый отметил, что уже обратился к правоохранителям из-за найденного в автомобиле устройства для прослушивания.
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в его автомобиле нашли неизвестное устройство, похожее на «прослушку». На находке видна антенна и встроенная SIM-карта.
Об этом он сообщил в Telegram.
По словам мэра, обнаружить «жучок» удалось благодаря техническим сбоям. За последний месяц в машине дважды полностью садился аккумулятор, а в одной из стоек появился странный стук.
Когда авто разобрали, то увидели там скрытое устройство.
Садовый говорит, что не знает авторов этой идеи, но если это официально сделали правоохранители по решению суда, они могут прийти и забрать устройство.
«Если это все законно, ну, пожалуйста, еще раз там поставьте. Но уж если делаете, чтобы аккумулятор не садился, потому что машина должна быть всегда исправной», — добавил городской голова.
Напомним, 17 сентября 2025 года Садовый заявил, что в одном из рабочих телефонов в его кабинете специалисты обнаружили «подслушивающее устройство». Позже он рассказал, что прослушивающее устройство в его кабинете обнаружили после того, как там побывали тогдашний премьер Юлия Свириденко, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, а также иностранные гости.