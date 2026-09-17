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- Львов
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После взрыва возле ТЦК в Львовской области задержали двух мужчин: в СБУ раскрыли новые подробности
Во Львовской области СБУ задержала двух мужчин, которые причастны к взрыву возле ТЦК в Николаеве.
После взрыва возле Стрыйского районного ТЦК и СП в Николаеве Львовской области Служба безопасности Украины задержала двух мужчин и квалифицировала событие как террористический акт.
Об этом сообщили в Управлении СБ Украины во Львовской области.
По предварительным данным, взрывчатку выбросили из машины, которая как раз проезжала мимо военного объекта. Правоохранители разыскали и задержали двух мужчин, причастных к взрыву. Они были задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
СБУ совместно с Национальной полицией и военной прокуратурой выясняют все обстоятельства происшествия. Досудебное расследование осуществляется по статье 258 Уголовного кодекса (террористический акт).
Процессуальное руководство обеспечивает Львовская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.
Взрыв возле ТЦК во Львовской области — что известно
Напомним, в Николаеве во Львовской области у входа в ТЦК произошел взрыв — неизвестные подбросили с улицы взрывчатку. Это произошло примерно в 16:30.
В результате взрыва ранения получил военнослужащий. Его в состоянии средней тяжести доставили в больницу.