Чи відкриють аеропорт у Львові: Садовий розповів
Андрій Садовий пояснив, чому аеропорт «Львів» наразі не може відновити роботу за прикладом Ізраїлю.
Відкриття львівського аеропорту для регулярних рейсів сьогодні залишається неможливим через безпекові ризики, попри тривалі дискусії щодо відновлення авіасполучення.
Про це міський голова Львова Андрій Садовий розповів у коментарі «24 Каналу».
Міський голова зазначив, що порівняння з Ізраїлем, де аеропорт у Тель-Авіві працює попри постійні загрози, не є цілком коректним через суттєву різницю в оборонних ресурсах.
За словами Садового, Ізраїль має значно більшу кількість зенітних ракетних комплексів Patriot та специфічні заходи безпеки, які наразі неможливо повноцінно відтворити в українських реаліях.
Попри поточні обмеження, очільник Львова наголосив, що очікує на появу «вікна можливостей» для відновлення роботи авіавузлів в Україні. Мова йде про потенційне відкриття стратегічних летовищ не лише у Львові, а й у Києві, щойно рівень захисту неба та загальна безпекова ситуація дозволять приймати цивільні літаки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у квітні-травні 2025 року планували у Львові відкрити для авіаційних польотів міжнародний аеропорт. Серед інших ймовірних дат планували відкрити небо — влітк.