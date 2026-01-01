ТСН у соціальних мережах

Чи відкриють аеропорт у Львові: Садовий розповів

Андрій Садовий пояснив, чому аеропорт «Львів» наразі не може відновити роботу за прикладом Ізраїлю.

Аеропорт у Львові

Відкриття львівського аеропорту для регулярних рейсів сьогодні залишається неможливим через безпекові ризики, попри тривалі дискусії щодо відновлення авіасполучення.

Про це міський голова Львова Андрій Садовий розповів у коментарі «24 Каналу».

Міський голова зазначив, що порівняння з Ізраїлем, де аеропорт у Тель-Авіві працює попри постійні загрози, не є цілком коректним через суттєву різницю в оборонних ресурсах.

За словами Садового, Ізраїль має значно більшу кількість зенітних ракетних комплексів Patriot та специфічні заходи безпеки, які наразі неможливо повноцінно відтворити в українських реаліях.

Попри поточні обмеження, очільник Львова наголосив, що очікує на появу «вікна можливостей» для відновлення роботи авіавузлів в Україні. Мова йде про потенційне відкриття стратегічних летовищ не лише у Львові, а й у Києві, щойно рівень захисту неба та загальна безпекова ситуація дозволять приймати цивільні літаки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у квітні-травні 2025 року планували у Львові відкрити для авіаційних польотів міжнародний аеропорт. Серед інших ймовірних дат планували відкрити небо — влітк.

