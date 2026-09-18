Мобилизация чуть не обернулась трагедией: во Львове представитель ТЦК достал оружие во время конфликта

Нападение ТЦК во Львове

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Во Львове во время мобилизационных мероприятий представители ТЦК и СП применили силу к гражданским. Во время конфликта один из представителей группы оповещения получил табельное оружие. По факту инцидента ДБР начало расследование.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Во Львове работники ТЦК напали на гражданских — что известно

Лубинец просмотрел видео конфликта, произошедшего во Львове. На кадрах видны люди в военной форме, вероятно, представители ТЦК и СП, применяющие силу к гражданским. Одного из мужчин принудительно сажают в автомобиль. В определенный момент один из представителей группы оповещения получает оружие. По словам Лубинца, ситуация могла окончиться трагедией.

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«Казалось, достаточно еще одного неосторожного движения — и эта история могла бы иметь совсем другой финал», — заметил он.

Омбудсмен подчеркнул, что подобные случаи нуждаются в правовой оценке.

«Где истекают полномочия и начинается произвол? Кто отвечает, когда сила переходит границу?», — подчеркнул он.

ДБР начало расследование

Представитель Лубинца в системе органов сектора безопасности и обороны Виталий Никулин обратился в Офис Генерального прокурора с уведомлением о возможном уголовном правонарушении.

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Ведомости внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о возможном превышении власти или служебных полномочий, что сопровождалось применением оружия. Расследование осуществляет территориальное управление ДБР во Львове.

Мобилизация должна происходить по закону — Лубинец

Лубинец заявил, что мобилизационные мероприятия должны проходить в рамках закона, а полномочия представителей государства не могут служить основанием для применения силы вне установленных процедур.

«Мобилизация происходит по закону. Но закон — это не только обязанности граждан. Это еще и предел для тех, кому государство дало властные полномочия. И эти границы переступать нельзя», — подчеркнул Лубинец.

По словам омбудсмена, подходы к мобилизации нуждаются в изменениях. Он выступил за понятные процедуры, обязательную фиксацию действий и ответственность за нарушение независимо от того, кто их допустил.

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«Человек не должен бояться встречи с представителем государства. Военный не должен оказываться в ситуации, где исполнение его обязанностей превращается в силовое противостояние», — добавил он.

Лубинец также заявил, что реформу мобилизации нужно начинать немедленно, изменяя подходы и устраняя практики, которые, по его словам, привели к нарушениям прав человека и потере доверия.

«Мобилизация должна усиливать оборону страны, а не разрушать доверие внутри нее», — подытожил омбудсмен.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, украинцы должны законное право отказаться от повестки ТЦК при условии, если документ содержит ошибки или издан с нарушениями. Об этом сообщил юрист практики военного права Зорян Павлив.

В Донецком ТЦК и СП уточнили, что повестку могут вручить и для уточнения данных, взятие на военный учет или прохождение медосмотра. В ТЦК подчеркнули, что для прохождения ВЛК выдается отдельное направление.

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