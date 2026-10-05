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- Львів
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Конфлікт через «котячі вушка» у Львові переріс у сутичку з пістолетом: подробиці
У Львові словесний конфлікт після косплей-фестивалю переріс у сутичку.
У центрі Львова стався конфлікт між компанією молодиків та дівчатами, які поверталися з косплей-фестивалю. Під час сутички один із чоловіків дістав предмет, схожий на пістолет.
Про інцидент повідомляє Львівський портал.
У поліції Львівщини підтвердили, що отримали повідомлення про конфлікт і наразі встановлюють усі обставини.
За попередньою інформацією, сварка могла виникнути через зовнішній вигляд дівчат. Зокрема, очевидці пов’язують її з «котячими вушками», які ті носили після фестивалю.
Спочатку між двома компаніями виникла словесна перепалка, яка згодом переросла у сутичку. На відео, що поширюється у соцмережах, видно, як один із молодиків під час конфлікту дістає предмет, схожий на зброю.
У поліції повідомили, що виклик надійшов 4 жовтня близько 22:20. Подія сталася на вулиці Шолом-Алейхема у Львові.
Наразі правоохоронці встановлюють учасників конфлікту та всі обставини події. Після перевірки поліція надасть правову оцінку діям причетних.
Раніше повідомлялось, що у Львові 40-річного місцевого мешканця засудили до чотирьох років позбавлення волі за напад на алкомаркет «Чарка до свята». Чоловік прийшов до магазину з іграшковим пістолетом, погрозами змусив продавчиню віддати гроші з каси та втік із 1275 гривнями.