Конфлікт через «котячі вушка» у Львові переріс у сутичку з пістолетом: подробиці

Пістолет (ілюстративне фото)

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У центрі Львова стався конфлікт між компанією молодиків та дівчатами, які поверталися з косплей-фестивалю. Під час сутички один із чоловіків дістав предмет, схожий на пістолет.

Про інцидент повідомляє Львівський портал.

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У поліції Львівщини підтвердили, що отримали повідомлення про конфлікт і наразі встановлюють усі обставини.

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За попередньою інформацією, сварка могла виникнути через зовнішній вигляд дівчат. Зокрема, очевидці пов’язують її з «котячими вушками», які ті носили після фестивалю.

Спочатку між двома компаніями виникла словесна перепалка, яка згодом переросла у сутичку. На відео, що поширюється у соцмережах, видно, як один із молодиків під час конфлікту дістає предмет, схожий на зброю.

У поліції повідомили, що виклик надійшов 4 жовтня близько 22:20. Подія сталася на вулиці Шолом-Алейхема у Львові.

Наразі правоохоронці встановлюють учасників конфлікту та всі обставини події. Після перевірки поліція надасть правову оцінку діям причетних.

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Раніше повідомлялось, що у Львові 40-річного місцевого мешканця засудили до чотирьох років позбавлення волі за напад на алкомаркет «Чарка до свята». Чоловік прийшов до магазину з іграшковим пістолетом, погрозами змусив продавчиню віддати гроші з каси та втік із 1275 гривнями.

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