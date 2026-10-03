"Усі радили знести": українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Хата у Карпатах / Фото: instagram.com/siesta.v.karpatah

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Дизайнерка інтер’єрів із чоловіком-іспанцем п’ять років тому купила стару хату на віддаленому хуторі у Карпатах, попри поради знайомих її зруйнувати. Сьогодні колишня руїна стала теплим житлом, де зберегли дух регіону.

Столітню хату на хуторі в Карпатах подружжя придбало п’ять років тому. Знайомі, за словами власниці, радили не зволікати: «Просто знесіть її, це стара руїна». Деякі люди «крутили пальцем біля скроні» й пророкував подружжю роки мук. Натомість пропонували звести стандартну «сучасну коробку». Історію трансформації подружжя показує в Instagram (@siesta_v_carpatah).

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Власниця за фахом дизайнерка інтер’єрів і художниця. Там, де інші бачили безнадійну споруду, вона розгледіла історію поколінь і фактуру старої деревини, яку, за її переконанням, не відтворить жодне сучасне виробництво.

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«Ми ризикнули…»

Робота, за словами авторки проєкту, була виснажливою. «Ми ризикнули. Це були 5 років важкої праці, помилок, щоденної боротьби з карпатським побутом і… тотального відродження, які насправді тривають і досі», — розповіла вона.

Нещодавно жінка знайшла старі архівні фото хати. Порівнявши їх із нинішнім виглядом, зізналася, що перехопило подих: різниця між «до» і «після» разюча.

Хата у Карпатах — «До» / Фото: instagram.com/siesta.v.karpatah

Хата у Карпатах — «Після» / Фото: instagram.com/siesta.v.karpatah

Стара глиняна піч як серце оселі

Будівлю вдалося перетворити на стильне й тепле житло, не втративши історичної атмосфери. Особливою гордістю господарів є автентична підбілена глиняна піч. Вона обігріває дім, у якому росте дитина подружжя, і створює атмосферу справжньої європейської «сієсти» серед гір.

Хата після ремонту / Фото: instagram.com/siesta.v.karpatah

Нагадаємо, українка показала ремонт старої хати в селі, яку подружжя купило за 4000 доларів. Кухню облаштували бюджетно, а фасад ремонтують власноруч.

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Раніше українець купив стару хату в Карпатах і здивував результатом ремонту. Чоловік розкрив, скільки витратив на все.

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