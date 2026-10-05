Конфликт из-за «кошачьих ушки» во Львове перерос в схватку с пистолетом: подробности

Пистолет (иллюстративное фото)

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В центре Львова произошел конфликт между компанией молодых людей и девушками, которые возвращались с косплей-фестиваля. Во время столкновения один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет.

Об инциденте сообщает Львовский портал.

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В полиции Львовщины подтвердили, что получили сообщение о конфликте и устанавливают все обстоятельства.

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По предварительной информации, ссора могла возникнуть из-за внешнего вида девушек. В частности, очевидцы связывают ее с «кошачьими ушками», которые те носили после фестиваля.

Сначала между двумя компаниями возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в стычку. На видео, распространяющемся в соцсетях, видно, как один из молодых людей во время конфликта достает предмет, похожий на оружие.

В полиции сообщили, что вызов поступил 4 октября около 22.20. Событие произошло на улице Шолом-Алейхема во Львове.

Правоохранители устанавливают участников конфликта и все обстоятельства происшествия. После проверки полиция даст правовую оценку действиям причастных.

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Ранее сообщалось, что во Львове 40-летний местный житель приговорен к четырем годам лишения свободы за нападение на алкомаркет «Чарка к празднику». Мужчина пришел в магазин с игрушечным пистолетом, угрозами заставил продавщицу отдать деньги из кассы и скрылся с 1275 гривнами.

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