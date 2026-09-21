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- Львів
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Через 13 країн до Львова: швейцарець пробіг понад 4200 км на підтримку України
Спортсмен хотів привернути увагу до війни Росії проти України та зібрати кошти на гуманітарну допомогу українцям.
Швейцарський ультрамарафонець Фредерік Сплендоре завершив у Львові благодійний забіг на підтримку України, під час якого подолав понад 4200 кілометрів.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
За майже два місяці спортсмен пробіг територією 13 країн Європи. Мета забігу — привернути увагу до війни Росії проти України та зібрати кошти на гуманітарну допомогу українцям.
Свій ультрамарафон Сплендоре назвав Beyond Borders – «Поза кордонами».
Фініш забігу відбувся 21 вересня, у Міжнародний день миру, на Полі почесних поховань у Львові. Там поховані українські військові, які загинули під час захисту країни.
Спортсмен також вшанував пам’ять загиблих українських захисників і захисниць.
Загалом шлях Фредеріка Сплендоре Європою тривав близько 60 днів.