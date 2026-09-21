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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
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79
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Через 13 країн до Львова: швейцарець пробіг понад 4200 км на підтримку України

Спортсмен хотів привернути увагу до війни Росії проти України та зібрати кошти на гуманітарну допомогу українцям.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Швейцарський ультрамарафонець Фредерік Сплендоре

Швейцарський ультрамарафонець Фредерік Сплендоре / © Максим Козицький / Facebook

Швейцарський ультрамарафонець Фредерік Сплендоре завершив у Львові благодійний забіг на підтримку України, під час якого подолав понад 4200 кілометрів.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За майже два місяці спортсмен пробіг територією 13 країн Європи. Мета забігу — привернути увагу до війни Росії проти України та зібрати кошти на гуманітарну допомогу українцям.

Свій ультрамарафон Сплендоре назвав Beyond Borders – «Поза кордонами».

/ © Максим Козицький / Facebook

© Максим Козицький / Facebook

Фініш забігу відбувся 21 вересня, у Міжнародний день миру, на Полі почесних поховань у Львові. Там поховані українські військові, які загинули під час захисту країни.

Спортсмен також вшанував пам’ять загиблих українських захисників і захисниць.

Загалом шлях Фредеріка Сплендоре Європою тривав близько 60 днів.

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