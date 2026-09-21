Через 13 країн до Львова: швейцарець пробіг понад 4200 км на підтримку України

Швейцарський ультрамарафонець Фредерік Сплендоре / © Максим Козицький / Facebook

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Швейцарський ультрамарафонець Фредерік Сплендоре завершив у Львові благодійний забіг на підтримку України, під час якого подолав понад 4200 кілометрів.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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За майже два місяці спортсмен пробіг територією 13 країн Європи. Мета забігу — привернути увагу до війни Росії проти України та зібрати кошти на гуманітарну допомогу українцям.

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Свій ультрамарафон Сплендоре назвав Beyond Borders – «Поза кордонами».

© Максим Козицький / Facebook

Фініш забігу відбувся 21 вересня, у Міжнародний день миру, на Полі почесних поховань у Львові. Там поховані українські військові, які загинули під час захисту країни.

Спортсмен також вшанував пам’ять загиблих українських захисників і захисниць.

Загалом шлях Фредеріка Сплендоре Європою тривав близько 60 днів.

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