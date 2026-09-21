Через 13 стран во Львов: швейцарец пробежал более 4200 км в поддержку Украины

Швейцарский ультрамарафонец Фредерик Сплендоре / © Максим Козицкий / Facebook

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Швейцарский ультрамарафонец Фредерик Сплендоре завершил во Львове благотворительный забег в поддержку Украины, во время которого преодолел более 4200 километров.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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За почти два месяца спортсмен пробежал по территории 13 стран Европы. Цель забега – привлечь внимание к войне России против Украины и собрать средства на гуманитарную помощь украинцам.

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Свой ультрамарафон Сплендоре назвал Beyond Borders – «Вне границ».

© Максим Козицкий / Facebook

Финиш забега прошел 21 сентября, в Международный день мира, на Поле почетных захоронений во Львове. Там похоронены украинские военные, погибшие при защите страны.

Спортсмен также почтил память погибших украинских защитников и защитниц.

В общей сложности путь Фредерика Сплендоре по Европе длился около 60 дней.

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