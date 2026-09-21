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- Львов
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Через 13 стран во Львов: швейцарец пробежал более 4200 км в поддержку Украины
Спортсмен хотел обратить внимание на войну России против Украины и собрать средства на гуманитарную помощь украинцам.
Швейцарский ультрамарафонец Фредерик Сплендоре завершил во Львове благотворительный забег в поддержку Украины, во время которого преодолел более 4200 километров.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
За почти два месяца спортсмен пробежал по территории 13 стран Европы. Цель забега – привлечь внимание к войне России против Украины и собрать средства на гуманитарную помощь украинцам.
Свой ультрамарафон Сплендоре назвал Beyond Borders – «Вне границ».
Финиш забега прошел 21 сентября, в Международный день мира, на Поле почетных захоронений во Львове. Там похоронены украинские военные, погибшие при защите страны.
Спортсмен также почтил память погибших украинских защитников и защитниц.
В общей сложности путь Фредерика Сплендоре по Европе длился около 60 дней.