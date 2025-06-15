Частина Львова залишилася без світла: що трапилося

У Львові немає світла / © pixabay.com

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Частина Львова 15 червня зіткнулася з відключенням світла. Там, на вулиці Суботівській, вибухнув електричний кабель. Ніхто з мешканців не постраждав.

Про це повідомили в Залізничній райадміністрації, передає Львівська міська рада.

Через аварію частина Левандівки — житлового масиву в Залізничному районі Львова тимчасово залишилась без світла.

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У «Львівобленерго» повідомили, що їхні бригади вже на місці. Роботи тривають, і електропостачання обіцяють відновити орієнтовно за годину.

Нагадаємо, раніше сало відомо чи очікувати відключення світла в Україні влітку. Тимчасовий виконувач обов’язків голови правління компанії Олексій Брехт розповів, до чого готуватися українцям.

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