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- Львів
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Частина Львова залишилася без світла: що трапилося
Бригади «Львівобленерго» вже працюють на місці.
Частина Львова 15 червня зіткнулася з відключенням світла. Там, на вулиці Суботівській, вибухнув електричний кабель. Ніхто з мешканців не постраждав.
Про це повідомили в Залізничній райадміністрації, передає Львівська міська рада.
Через аварію частина Левандівки — житлового масиву в Залізничному районі Львова тимчасово залишилась без світла.
У «Львівобленерго» повідомили, що їхні бригади вже на місці. Роботи тривають, і електропостачання обіцяють відновити орієнтовно за годину.
Нагадаємо, раніше сало відомо чи очікувати відключення світла в Україні влітку. Тимчасовий виконувач обов’язків голови правління компанії Олексій Брехт розповів, до чого готуватися українцям.
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